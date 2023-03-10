Полянский: ряд стран Запада не хочет работать с резолюцией России по «Северным потокам»

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что некоторые западные страны в Совете Безопасности не хотят работать с проектом российской резолюции, призывающей Генсека ООН Антониу Гутерреша создать комиссию для расследования взрывов на «Северных потоках».

Об этом Полянский сказал в интервью Джэксону Хинклу на YouTube-канале The Dive.

«Ряд стран, а именно западных стран, не хотят принимать участие в этой работе», — констатировал дипломат.

По его словам, западные страны объясняют это тем, что не видят смысла в такого рода расследовании.

Также Полянский заявил о планах Москвы в скором времени распространить среди членов СБ ООН переписку с Данией, Швецией и Германией по поводу расследования взрывов на «Северных потоках».