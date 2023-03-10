Полянский: ряд стран Запада не хочет работать с резолюцией России по «Северным потокам»
Об этом Полянский сказал в интервью Джэксону Хинклу на YouTube-канале The Dive.
«Ряд стран, а именно западных стран, не хотят принимать участие в этой работе», — констатировал дипломат.
По его словам, западные страны объясняют это тем, что не видят смысла в такого рода расследовании.
Также Полянский заявил о планах Москвы в скором времени распространить среди членов СБ ООН переписку с Данией, Швецией и Германией по поводу расследования взрывов на «Северных потоках».