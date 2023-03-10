Полянский: Россия скоро опубликует переписку с Данией, Швецией и ФРГ по «Северному потоку»
Об этом Полянский сказал в интервью Джэксону Хинклу на YouTube-канале The Dive.
По словам дипломата, российскую сторону не допустили к расследованию, а также отказывают в доступе к какой-либо информации.
Он добавил, что вместо предоставления фактов Москве «просто пишут некие письма» о том, что работа идёт.
«Чтобы быть транспарентными, мы опубликуем всю эту переписку очень скоро и распространим её среди членов Совета Безопасности», — поделился Полянский.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что расследование диверсии на «Северных потоках» нельзя спускать на тормозах.