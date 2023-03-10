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Сенатор Уикерс заявил, что у США нет защиты от крылатых ракет и ядерных торпед России

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Американский сенатор Роджер Уикерс заявил, что Соединённые Штаты не обладают защитой от российских крылатых ракет или подводных ядерных беспилотников.

Об этом, как пишет РИА Новости, политик сказал на слушаниях в конгрессе США.

Уикерс рассказал, что Россия разработала трансокеанские автономные торпеды и межконтинентальные крылатые ракеты.

«Это оружие, от которого у нас нет защиты», — признал он.

Он также назвал Россию «серьёзной ядерной угрозой» для Вашингтона.

Ранее американская разведка в своём ежегодном докладе назвала ядерный потенциал России мощнейшим в мире.

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