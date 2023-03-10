Сенатор Уикерс заявил, что у США нет защиты от крылатых ракет и ядерных торпед России

Американский сенатор Роджер Уикерс заявил, что Соединённые Штаты не обладают защитой от российских крылатых ракет или подводных ядерных беспилотников.

Об этом, как пишет РИА Новости, политик сказал на слушаниях в конгрессе США.

Уикерс рассказал, что Россия разработала трансокеанские автономные торпеды и межконтинентальные крылатые ракеты.

«Это оружие, от которого у нас нет защиты», — признал он.

Он также назвал Россию «серьёзной ядерной угрозой» для Вашингтона.

Ранее американская разведка в своём ежегодном докладе назвала ядерный потенциал России мощнейшим в мире.