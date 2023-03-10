Сенатор Уикерс заявил, что у США нет защиты от крылатых ракет и ядерных торпед России
Об этом, как пишет РИА Новости, политик сказал на слушаниях в конгрессе США.
Уикерс рассказал, что Россия разработала трансокеанские автономные торпеды и межконтинентальные крылатые ракеты.
«Это оружие, от которого у нас нет защиты», — признал он.
Он также назвал Россию «серьёзной ядерной угрозой» для Вашингтона.
Ранее американская разведка в своём ежегодном докладе назвала ядерный потенциал России мощнейшим в мире.