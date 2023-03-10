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В США утверждают, что власти круглосуточно тестируют воздух в штате Огайо

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Американские власти круглосуточно тестируют воздух в штате Огайо на предмет содержания в нём опасных веществ после того, как там поезд с химикатами сошёл с рельсов.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил глава Агентства по охране окружающей среды (EPA) США Майкл Риган.

«Мы круглосуточно тестируем качество воздуха», — сказал Риган.

Кроме того, власти предлагают услуги по тестированию находящихся в штате домов, добавил политик.

16 февраля в США сошёл с рельсов вагон с химическими веществами.

Также сообщалось, что жители Огайо подали иск против ж/д оператора за ущерб от крушения поезда с химикатами.

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