В США утверждают, что власти круглосуточно тестируют воздух в штате Огайо
Об этом, как пишет РИА Новости, заявил глава Агентства по охране окружающей среды (EPA) США Майкл Риган.
«Мы круглосуточно тестируем качество воздуха», — сказал Риган.
Кроме того, власти предлагают услуги по тестированию находящихся в штате домов, добавил политик.
16 февраля в США сошёл с рельсов вагон с химическими веществами.
Также сообщалось, что жители Огайо подали иск против ж/д оператора за ущерб от крушения поезда с химикатами.