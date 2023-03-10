В США утверждают, что власти круглосуточно тестируют воздух в штате Огайо

Американские власти круглосуточно тестируют воздух в штате Огайо на предмет содержания в нём опасных веществ после того, как там поезд с химикатами сошёл с рельсов.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил глава Агентства по охране окружающей среды (EPA) США Майкл Риган. «Мы круглосуточно тестируем качество воздуха», — сказал Риган. Кроме того, власти предлагают услуги по тестированию находящихся в штате домов, добавил политик. 16 февраля в США сошёл с рельсов вагон с химическими веществами. Также сообщалось, что жители Огайо подали иск против ж/д оператора за ущерб от крушения поезда с химикатами.