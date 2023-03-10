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Вучич: Сербия не поддержит членство в ООН и независимость частично признанного Косова

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Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что сербские власти не поддержат членство самопровозглашённой республики Косово в ООН, а также не признают её независимость.

Об этом Вучич сказал в эфире телеканала Happy TV.

Сербский лидер заявил, что Сербия не подпишет капитуляцию ни при каких условиях.

«Я недвусмысленно дал им понять… Сербия не согласится и не будет молчать по вопросу вступления так называемого Косова в ООН, не признает его никаким образом», — добавил президент.

В феврале президент Сербии уже подчёркивал, что не допустит капитуляции Белграда по вопросу Косова.

Как отметил глава МИД Сербии Ивица Дачич, Приштина на ежедневной основе нарушает основные права сербского населения в Косове и Метохии.

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