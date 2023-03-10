Вучич: Сербия не поддержит членство в ООН и независимость частично признанного Косова
Об этом Вучич сказал в эфире телеканала Happy TV.
Сербский лидер заявил, что Сербия не подпишет капитуляцию ни при каких условиях.
«Я недвусмысленно дал им понять… Сербия не согласится и не будет молчать по вопросу вступления так называемого Косова в ООН, не признает его никаким образом», — добавил президент.
В феврале президент Сербии уже подчёркивал, что не допустит капитуляции Белграда по вопросу Косова.
Как отметил глава МИД Сербии Ивица Дачич, Приштина на ежедневной основе нарушает основные права сербского населения в Косове и Метохии.