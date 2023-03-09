Артемий Лебедев высказался о ролике Louis Vuitton, в котором на Украине увидели поддержку России
- РИА Новости
Лебедев считает, что Louis Vuitton в своей промокампании в Париже «последнее, что имел в виду, — это то, что он будет поддерживать российский флаг или российскую военную операцию».
«Они об этом вообще даже не думали, но зато об этом подумали украинцы... Получили в ответ обвинение, что они безграмотные», — рассказал Лебедев.
Дизайнер добавил, что представители компании также опубликовали в соцсетях картинку с французским флагом и призывом «изучать географию».
«Потому что не все триколоры на свете принадлежат России. Вообще довольно много стран, у которых на флаге белый, синий и красный, например Франция и США», — заявил Лебедев.
Ранее cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил компанию Louis Vuitton в использовании пророссийской символики в рекламе.