Артемий Лебедев высказался о ролике Louis Vuitton, в котором на Украине увидели поддержку России

Дизайнер Артемий Лебедев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался о ситуации с промороликом Louis Vuitton, в котором представители Украины увидели поддержку России.

Лебедев считает, что Louis Vuitton в своей промокампании в Париже «последнее, что имел в виду, — это то, что он будет поддерживать российский флаг или российскую военную операцию».

«Они об этом вообще даже не думали, но зато об этом подумали украинцы... Получили в ответ обвинение, что они безграмотные», — рассказал Лебедев.

Дизайнер добавил, что представители компании также опубликовали в соцсетях картинку с французским флагом и призывом «изучать географию».

«Потому что не все триколоры на свете принадлежат России. Вообще довольно много стран, у которых на флаге белый, синий и красный, например Франция и США», — заявил Лебедев.

Ранее cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил компанию Louis Vuitton в использовании пророссийской символики в рекламе.