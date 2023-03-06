Узнать больше

Советник главы офиса Зеленского Подоляк обвинил Louis Vuitton в поддержке России

Короткая ссылка
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил компанию Louis Vuitton в использовании пророссийской символики в рекламе.

На видео, опубликованном им в Twitter, можно увидеть цвета французского флага и символ компании V.

«Дом моды, ориентированный на российских нуворишей, решил публично пошутить с символами агрессии», — написал Подоляк.

В марте 2022 года бренд представил новую коллекцию ювелирных украшений, в образах которой многие пользователи увидели символы V и Z, связанные с идентификацией военной техники российских войск, проводящих спецоперацию на Украине.

При этом сама компания в соцсетях пояснила, что для коллекции использованы «культовые инициалы Дома» L и V.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить