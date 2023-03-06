Советник главы офиса Зеленского Подоляк обвинил Louis Vuitton в поддержке России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил компанию Louis Vuitton в использовании пророссийской символики в рекламе.

На видео, опубликованном им в Twitter, можно увидеть цвета французского флага и символ компании V.

«Дом моды, ориентированный на российских нуворишей, решил публично пошутить с символами агрессии», — написал Подоляк.

В марте 2022 года бренд представил новую коллекцию ювелирных украшений, в образах которой многие пользователи увидели символы V и Z, связанные с идентификацией военной техники российских войск, проводящих спецоперацию на Украине.

При этом сама компания в соцсетях пояснила, что для коллекции использованы «культовые инициалы Дома» L и V.