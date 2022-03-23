Бренд-стратег Дяченко прокомментировал ситуацию с новой коллекцией Louis Vuitton

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Ангелина Шурпина, Анастасия Румянцева
Бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко прокомментировал в беседе с RT ситуацию с французским домом моды Louis Vuitton, в новой коллекции которого пользователи сети увидели поддержку российской спецоперации на Украине.
Бренд-стратег Дяченко прокомментировал ситуацию с новой коллекцией Louis Vuitton
  • © LOUIS VUITTON

«Скорее всего, это совпадение. Возможно, даже до момента публикации итоговой коллекции никто из тех, кто занимался пиаром, даже не задумывался о том, что теперь их логотипы могут так восприниматься. И это стандартная ситуация, так как у тех, кто долго занимается одним брендом, замыливается взгляд. Другой вопрос — что сейчас делать с этим? Здесь нет однозначного ответа», — пояснил эксперт.

По мнению специалиста, у бренда есть два варианта действий.

«Компания может просто отмолчаться, и данная стратегия часто работает хорошо, люди без отсутствия реакции бренда просто через некоторое время перестают об этом говорить. Другая стратегия — начать оправдываться, один раз извиниться и молчать, тоже неплохая стратегия для того, чтобы успокоить народ. Посмотрим, как будет, но я не думаю, что бренд нарочно решил в такие непростые времена поднять на этом какой-то хайп», — заключил собеседник RT.

22 марта бренд представил новую коллекцию ювелирных украшений, в образах которой многие пользователи увидели символы V и Z, связанные с идентификацией военной техники российских войск, проводящих спецоперацию на Украине.

При этом сама компания в соцсетях пояснила, что для коллекции использованы «культовые инициалы Дома» L и V.

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