Бренд-стратег Дяченко прокомментировал ситуацию с новой коллекцией Louis Vuitton

Бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко прокомментировал в беседе с RT ситуацию с французским домом моды Louis Vuitton, в новой коллекции которого пользователи сети увидели поддержку российской спецоперации на Украине.

«Скорее всего, это совпадение. Возможно, даже до момента публикации итоговой коллекции никто из тех, кто занимался пиаром, даже не задумывался о том, что теперь их логотипы могут так восприниматься. И это стандартная ситуация, так как у тех, кто долго занимается одним брендом, замыливается взгляд. Другой вопрос — что сейчас делать с этим? Здесь нет однозначного ответа», — пояснил эксперт.

По мнению специалиста, у бренда есть два варианта действий.

«Компания может просто отмолчаться, и данная стратегия часто работает хорошо, люди без отсутствия реакции бренда просто через некоторое время перестают об этом говорить. Другая стратегия — начать оправдываться, один раз извиниться и молчать, тоже неплохая стратегия для того, чтобы успокоить народ. Посмотрим, как будет, но я не думаю, что бренд нарочно решил в такие непростые времена поднять на этом какой-то хайп», — заключил собеседник RT.

22 марта бренд представил новую коллекцию ювелирных украшений, в образах которой многие пользователи увидели символы V и Z, связанные с идентификацией военной техники российских войск, проводящих спецоперацию на Украине.

При этом сама компания в соцсетях пояснила, что для коллекции использованы «культовые инициалы Дома» L и V.