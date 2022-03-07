В столичном ЦУМе рассказали о работе магазина после ухода западных брендов

Короткая ссылка
В Центральном универсальном магазине Москвы прокомментировали ситуацию после того, как западные модные дома приостановили продажи в России.
В столичном ЦУМе рассказали о работе магазина после ухода западных брендов
  • АГН «Москва»

Пока это никак не повлияет на деятельность торгового дома, сообщил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» представитель ЦУМа.

«На данный момент официальной информации не поступало, так же как и особых распоряжений, связанных с работой данных брендов. Вся актуальная информация по доступности изделий к заказу представлена на официальном сайте ЦУМа», — сказал он.

Ранее стало известно, что американская компания PVH, в которую входят бренды одежды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, с 7 марта на фоне спецоперации России на Украине закрывает свои магазины и приостанавливает работу в России и Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить