В столичном ЦУМе рассказали о работе магазина после ухода западных брендов

В Центральном универсальном магазине Москвы прокомментировали ситуацию после того, как западные модные дома приостановили продажи в России.

Пока это никак не повлияет на деятельность торгового дома, сообщил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» представитель ЦУМа.

«На данный момент официальной информации не поступало, так же как и особых распоряжений, связанных с работой данных брендов. Вся актуальная информация по доступности изделий к заказу представлена на официальном сайте ЦУМа», — сказал он.

Ранее стало известно, что американская компания PVH, в которую входят бренды одежды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, с 7 марта на фоне спецоперации России на Украине закрывает свои магазины и приостанавливает работу в России и Белоруссии.