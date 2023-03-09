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«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: бои в Артёмовске | новая версия терактов на «Северных потоках» | бунт в Грузии

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RT
В сегодняшнем стриме обсудили продолжающиеся бои в Артёмовске (Бахмуте), который находится в оперативном окружении. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нужно быть готовыми к тому, что ВСУ не удержат город. Также поговорили о серии публикаций в западных СМИ, которые пытаются переложить вину за теракт на «Северных потоках» на неких украинских диверсантов. Кроме того, обсудили ситуацию в Грузии, где оппозиция третий день выходит на массовые протесты, формально вызванные законопроектом об иноагентах, который уже отозвали из парламента.

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