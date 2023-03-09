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Песков заявил, что у России есть вопросы по реализации зерновой сделки

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у России есть вопросы по реализации зерновой сделки.
Песков заявил, что у России есть вопросы по реализации зерновой сделки
  • РИА Новости

«Там по-прежнему много вопросов с конечными получателями, вопросов о том, куда всё-таки идёт большая часть зерна, и, конечно, вопросы второй части этих договорённостей хорошо известны всем», — сказал Песков.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал продлить зерновую сделку после 18 марта.

Заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявлял, что переговоры российской делегации и представителей ООН по продлению зерновой сделки пройдут на высоком уровне на следующей неделе в Женеве.

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