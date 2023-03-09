Посол Антонов назвал позором награждение в Белом доме члена «Азова» Паевской

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что награждение в Белом доме члена украинского националистического полка «Азов»* Юлии Паевской является позором.

«Это позор. В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов», — сказал посол.

При этом, добавил Антонов, американские власти очень хорошо осведомлены о человеконенавистнической идеологии данного полка, который к тому же использует символы гитлеровской Германии.

Как пишет РИА Новости, 8 марта Паевской присудили награду International Women of Courage Award, которую ей вручили госсекретарь США Энтони Блинкен и первая американская леди Джилл Байден.

5 марта в Минобороны России заявили, что командный пункт националистического полка «Азов»* поражён российскими войсками в районе Марьевки Запорожской области.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.