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Гутерреш обещал сделать всё возможное для снятия препятствий экспорту российских удобрений

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Генсек ООН Антониу Гутерреш продолжит делать всё, что в его силах, для снятия препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия.
Гутерреш обещал сделать всё возможное для снятия препятствий экспорту российских удобрений
  • Gettyimages.ru
  • © mailsonpignata / 500px

Об этом сообщил заместитель официального представителя Генсека Фархан Хак.

По его словам, как пишет РИА Новости, намеченные на следующую неделю в Женеве дискуссии между ООН и Россией пройдут с участием генсека ЮНКТАД Ребекки Гринспан. Она занимается ситуацией с российским экспортом, в том числе экспортом удобрений.

«Генсек продолжит делать всё, что в его силах, чтобы снять препятствия для экспорта российских удобрений», — сказал Хак.

Ранее стало известно, что делегация России и представители ООН встретятся на следующей неделе в Женеве.

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