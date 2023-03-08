Гутерреш обещал сделать всё возможное для снятия препятствий экспорту российских удобрений
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Об этом сообщил заместитель официального представителя Генсека Фархан Хак.
По его словам, как пишет РИА Новости, намеченные на следующую неделю в Женеве дискуссии между ООН и Россией пройдут с участием генсека ЮНКТАД Ребекки Гринспан. Она занимается ситуацией с российским экспортом, в том числе экспортом удобрений.
«Генсек продолжит делать всё, что в его силах, чтобы снять препятствия для экспорта российских удобрений», — сказал Хак.
Ранее стало известно, что делегация России и представители ООН встретятся на следующей неделе в Женеве.