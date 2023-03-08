Гутерреш обещал сделать всё возможное для снятия препятствий экспорту российских удобрений

Генсек ООН Антониу Гутерреш продолжит делать всё, что в его силах, для снятия препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия.

Об этом сообщил заместитель официального представителя Генсека Фархан Хак.

По его словам, как пишет РИА Новости, намеченные на следующую неделю в Женеве дискуссии между ООН и Россией пройдут с участием генсека ЮНКТАД Ребекки Гринспан. Она занимается ситуацией с российским экспортом, в том числе экспортом удобрений.

«Генсек продолжит делать всё, что в его силах, чтобы снять препятствия для экспорта российских удобрений», — сказал Хак.

Ранее стало известно, что делегация России и представители ООН встретятся на следующей неделе в Женеве.