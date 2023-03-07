РИА Новости: представители России и ООН встретятся на следующей неделе в Женеве

Делегация России и представители ООН встретятся на следующей неделе в Женеве.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в организации.

«Мы ожидаем, что на следующей неделе в Женеве российская делегация встретится с представителями ООН», — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что, скорее всего, встреча будет касаться вопроса экспорта российского зерна и удобрений.

Ранее стало известно, что Генсек ООН Антониу Гутерреш 8 марта посетит Украину и встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Во время визита он планирует обсудить с киевскими властями продление зерновой сделки.

5 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова и далее выполнять договорённости в рамках зерновой сделки, если другие её участники будут исполнять обязательства на равноправной основе.