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Министр обороны Финляндии — о ратификации заявки в НАТО: финишная черта уже видна

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Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью общественной телерадиовещательной корпорации Yle заявил, что в обозримом будущем финско-шведская заявка в НАТО будет ратифицирована Венгрией и Турцией.
Министр обороны Финляндии — о ратификации заявки в НАТО: финишная черта уже видна
  • Legion-Media

Об этом пишет РИА Новости.

«Финишная черта уже видна, но, возможно, необходимо запастись терпением», — отметил Кайкконен.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что венгерский парламент в мае намерен провести голосование по вопросу о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу.

В конце февраля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что трёхсторонняя встреча между делегациями Турции, Финляндии и Швеции по членству в Североатлантическом альянсе состоится 9 марта в Брюсселе.

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