Министр обороны Финляндии — о ратификации заявки в НАТО: финишная черта уже видна
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Об этом пишет РИА Новости.
«Финишная черта уже видна, но, возможно, необходимо запастись терпением», — отметил Кайкконен.
Ранее президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что венгерский парламент в мае намерен провести голосование по вопросу о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу.
В конце февраля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что трёхсторонняя встреча между делегациями Турции, Финляндии и Швеции по членству в Североатлантическом альянсе состоится 9 марта в Брюсселе.