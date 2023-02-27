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Встреча делегаций Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдёт 9 марта в Брюсселе

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Трёхсторонняя встреча между делегациями Турции, Финляндии и Швеции по членству в Североатлантический альянс состоится 9 марта в Брюсселе.
Встреча делегаций Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдёт 9 марта в Брюсселе
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Хорошо, что встреча состоится в Брюсселе, тем самым НАТО увидит весь процесс и выполнения обязательств со стороны этих стран (Швеции и Финляндии. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что вступление Финляндии в НАТО раньше Швеции может осложнить оборонное сотрудничество между Стокгольмом и Хельсинки.

По его словам, развитие событий «усложнило бы оборону Финляндии со стороны НАТО, поскольку Швеция не была бы частью оборонного планирования НАТО».

24 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока не может назвать сроки вступления Швеции в альянс.

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