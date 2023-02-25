Минобороны Швеции: вступление Финляндии в НАТО до Швеции осложнит сотрудничество в обороне

Вступление Финляндии в НАТО раньше Швеции может осложнить оборонное сотрудничество между Стокгольмом и Хельсинки.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

«Долгосрочное отчуждение Швеции, в то время как Финляндия становится членом НАТО, осложнило бы шведско-финское сотрудничество в области обороны, которое уникально по своему характеру», — цитирует его ТАСС.

Йонсон также отметил, что такое развитие событий «усложнило бы оборону Финляндии со стороны НАТО, поскольку Швеция не была бы частью оборонного планирования НАТО».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает принципиальным совместное и одновременное вступление Швеции и Финляндии в альянс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал Столтенберга о готовности Анкары отдельно рассмотреть заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.