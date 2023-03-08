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Американская разведка заявила о нежелании России допустить прямой конфликт с США и НАТО

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Американская разведка в своём докладе заявила о нежелании России допустить прямой конфликт с США и НАТО.
Американская разведка заявила о нежелании России допустить прямой конфликт с США и НАТО
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованную американскими спецслужбами ежегодную оценку угроз.

Как заявляют в американской разведке, руководство России до сих пор избегало действий, которые могли бы расширить конфликт на Украине за пределы этой страны.

В документе также говорится о значительных рисках эскалации ситуации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не хочет завершения украинского конфликта и делает всё для того, чтобы он продолжался.

По его словам, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, поэтому Россия будет добиваться своих целей посредством специальной военной операции.

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