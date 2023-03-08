Немецкий активист Генрих Бюкер в эфире RT DE обвинил Запад в развязывании конфликта на Украине, а власти ФРГ — в поддержке национализма.

По его словам, «Россия чувствовала, будто к её горлу приставлен нож», несмотря на постоянные призывы к НАТО не развивать агрессию против неё.

Он назвал верхом наглости и бесстыдства то, что немецкое правительство сейчас поддерживает украинские силы, включая бывшего посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, «которому теперь дозволено выступать в бундестаге и просить оружие у Германии и всего мира».

«Вершина скандала состоит в том, что сейчас к монументу «Бабий Яр» на окраинах Киева, где нацисты в один день расстреляли 30 тыс. евреев, что является крупнейшим массовым убийством за весь холокост, ведёт улица, названная в честь Степана Бандеры, чьи сторонники приводили людей на расстрел к Бабьему Яру», — заявил он.

Кроме того, активист назвал «полной шизофренией» агрессию Киева против русскоязычного населения Донбасса, ведь многие украинцы сами говорят по-русски.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные лидеры, в том числе руководство Британии, Франции, Германии и США, являются участниками терактов украинского режима.