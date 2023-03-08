Американскому лидеру Джо Байдену придётся признать совершённую на Украине ошибку и пойти на мирное соглашение с Россией.

Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Мы недооценили русских, и теперь сидим уставившись на происходящую катастрофу. Эта армия, которую мы вооружили на Украине, уничтожена», — сказал он в интервью журналисту Дэну Боллу.

По его словам, Запад вынужден признать, что совершил ошибку, и прийти к соглашению.

«Если мы этого не сделаем, что остановит русских от того, чтобы форсировать Днепр, занять Киев и дойти до границы Польши? Ничего», — заявил Макгрегор.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, российская дипломатия понимает, что бесполезно и контрпродуктивно заниматься доказыванием Западу его неправоты.

Американский ветеран Ноктис Дрейвен, комментируя сообщения о том, что Киев отправляет на передовую «раненых и больных украинских военных», заявил, что спасти их может только Россия.