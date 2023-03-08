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Reuters: торговля нефтью между Индией и Россией подрывает господство доллара

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Торговля нефтью между Индией и Россией подрывает многолетнее господство доллара, пишет Reuters.
Reuters: торговля нефтью между Индией и Россией подрывает господство доллара
  • РИА Новости

«Международные санкции против России, введённые США, начали подрывать многолетнее господство доллара в международной торговле нефтью», — говорится в сообщении агентства.

Большинство сделок с Индией — основным рынком сбыта российской нефти по морю — заключается в других валютах, утверждают авторы.

«Страна занимает третье место в мире по импорту нефти, а Россия стала её ведущим поставщиком после того, как Европа отказалась от поставок Москвы», — отмечается в статье.

Ранее обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Хасан Эрель назвал БРИКС «коалицией дедолларизации», которая выталкивает Запад.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, идеи разных стран об увеличении доли торговли в нацвалютах обусловлены действиями США.

По словам президента России Владимира Путина, расчёты в нацвалютах будут набирать обороты.

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