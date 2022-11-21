Обозреватель Cumhuriyet назвал БРИКС «коалицией дедолларизации», которая выталкивает Запад

Страны Европы и США, которые последние 500 лет считались «гегемонами», постепенно сходят со сцены и уступают лидерство Евразии и странам БРИКС, заявил обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Хасан Эрель.

По мнению журналиста, такие форматы, как G20 и G7, устарели, а БРИКС в этом время «выходит на сцену».

Эрель утверждает, что процесс дедолларизации глобальной экономики сопровождает утрату Западом роли мирового лидера.

«Тот факт, что доллар по-прежнему доминирует с 43,38% — только сегодняшняя картина, завтра новости будут другие», — пишет обозреватель.

При этом львиная доля товаров на мировом рынке уже находится вне зоны влияния Запада, отметил он.

Так, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), по мнению Эреля, являются «коалицией дедолларизации»: участники объединения перешли к расчётам в нацвалютах, а следующим шагом «может стать валюта БРИКС», основанная на корзине валют стран-членов организации.

Президент России Владимир Путин ранее выразил уверенность в мировом росте объёмов расчётов в национальных валютах.

В июне помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме назвал доллар наркотиком, на который подсадили мир.