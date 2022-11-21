Узнать больше

Обозреватель Cumhuriyet назвал БРИКС «коалицией дедолларизации», которая выталкивает Запад

Короткая ссылка
Страны Европы и США, которые последние 500 лет считались «гегемонами», постепенно сходят со сцены и уступают лидерство Евразии и странам БРИКС, заявил обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Хасан Эрель.
Обозреватель Cumhuriyet назвал БРИКС «коалицией дедолларизации», которая выталкивает Запад
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

По мнению журналиста, такие форматы, как G20 и G7, устарели, а БРИКС в этом время «выходит на сцену».

Эрель утверждает, что процесс дедолларизации глобальной экономики сопровождает утрату Западом роли мирового лидера.

«Тот факт, что доллар по-прежнему доминирует с 43,38% — только сегодняшняя картина, завтра новости будут другие», — пишет обозреватель.

При этом львиная доля товаров на мировом рынке уже находится вне зоны влияния Запада, отметил он.

Так, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), по мнению Эреля, являются «коалицией дедолларизации»: участники объединения перешли к расчётам в нацвалютах, а следующим шагом «может стать валюта БРИКС», основанная на корзине валют стран-членов организации.

Президент России Владимир Путин ранее выразил уверенность в мировом росте объёмов расчётов в национальных валютах.

В июне помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме назвал доллар наркотиком, на который подсадили мир.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить