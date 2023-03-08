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Аргентина отозвала разрешение на авиарейс из Сан-Паулу на спорные Мальвинские острова

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Правительство Аргентины отозвало разрешение на авиаперелёт из бразильского Сан-Паулу на спорные Мальвинские (Фолклендские) острова.
Аргентина отозвала разрешение на авиарейс из Сан-Паулу на спорные Мальвинские острова
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство Аргентины отозвало разрешение на осуществление еженедельного рейса между Сан-Паулу и Мальвинскими островами с остановкой в [аргентинской] Кордове раз в месяц», — говорится в сообщении МИД южноамериканской республики.

Буэнос-Айрес при этом неоднократно предлагал Лондону рассмотреть возможность для расширения авиасообщения между островами и континентом, но британское правительство «препятствовало любым попыткам добиться реального прогресса в согласовании прямого рейса» между континентальной территорией и островами.

«Несмотря на это, правительство Аргентины надеется на возобновление переговоров по этой теме», — добавили в МИД.

Ранее Аргентина предложила перенести переговоры по проблематике Мальвинских (Фолклендских) островов на площадку ООН.

В январе МИД России заявил, что Британия и Аргентина должны как можно скорее возобновить прямой диалог по проблеме островов, чтобы урегулировать спор в соответствии с резолюциями ООН.

Глава британского МИД Джеймс Клеверли недавно заявил, что Фолклендские острова принадлежат Великобритании.

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