Администрация Соединённых Штатов считает, что если Вашингтон перестанет поддерживать Киев, то прольётся кровь американцев.

Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби.

«Если мы перестанем поддерживать Украину, что станет следующим завоеванием (президента России Владимира. — RT) Путина? Сколько ещё придётся заплатить, в том числе американской кровью?» — цитирует его РИА Новости.

По словам Кирби, украинский конфликт, несмотря на географическую удалённость от Соединённых Штатов, влияет на граждан страны, что, как он утверждает, проявилось и в высоких ценах на бензин.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные лидеры, в том числе руководство Британии, Франции, Германии и США, являются участниками терактов украинского режима.

21 февраля посол США Линн Трейси была вызвана в МИД России.

Ей был сделан демарш в связи с тем, что вовлечённость США в боевые действия в зоне украинского конфликта лишь расширяется.