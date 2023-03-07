Белый дом: прекращение поддержки Украины может привести к гибели американцев
- AP
- © Susan Walsh
Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби.
«Если мы перестанем поддерживать Украину, что станет следующим завоеванием (президента России Владимира. — RT) Путина? Сколько ещё придётся заплатить, в том числе американской кровью?» — цитирует его РИА Новости.
По словам Кирби, украинский конфликт, несмотря на географическую удалённость от Соединённых Штатов, влияет на граждан страны, что, как он утверждает, проявилось и в высоких ценах на бензин.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные лидеры, в том числе руководство Британии, Франции, Германии и США, являются участниками терактов украинского режима.
21 февраля посол США Линн Трейси была вызвана в МИД России.
Ей был сделан демарш в связи с тем, что вовлечённость США в боевые действия в зоне украинского конфликта лишь расширяется.