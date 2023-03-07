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Белый дом: прекращение поддержки Украины может привести к гибели американцев

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Администрация Соединённых Штатов считает, что если Вашингтон перестанет поддерживать Киев, то прольётся кровь американцев.
Белый дом: прекращение поддержки Украины может привести к гибели американцев
  • AP
  • © Susan Walsh

Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби.

«Если мы перестанем поддерживать Украину, что станет следующим завоеванием (президента России Владимира. — RT) Путина? Сколько ещё придётся заплатить, в том числе американской кровью?» — цитирует его РИА Новости.

По словам Кирби, украинский конфликт, несмотря на географическую удалённость от Соединённых Штатов, влияет на граждан страны, что, как он утверждает, проявилось и в высоких ценах на бензин.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные лидеры, в том числе руководство Британии, Франции, Германии и США, являются участниками терактов украинского режима.

21 февраля посол США Линн Трейси была вызвана в МИД России.

Ей был сделан демарш в связи с тем, что вовлечённость США в боевые действия в зоне украинского конфликта лишь расширяется.

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