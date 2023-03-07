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В Белом доме отказались комментировать сообщения NYT о теракте на «Северных потоках»

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В Белом доме отказались комментировать сообщения The New York Times о новых данных по поводу теракта на «Северных потоках». Как отметили в американской администрации, страны Европы ведут расследование диверсии.
В Белом доме отказались комментировать сообщения NYT о теракте на «Северных потоках»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает РИА Новости.

«Не стану забегать вперёд, европейские партнёры продолжают расследование», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

7 марта американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждает, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.

Издание отметило, что любая причастность Украины к подрыву «Северных потоков» будет иметь серьёзные последствия для коалиции, поддерживающей Киев в противостоянии с Россией.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

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