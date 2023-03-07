Херш рассмеялся, говоря о статье NYT о «Северных потоках», но комментировать её не стал

Автор расследования о диверсии на «Северных потоках» Сеймур Херш рассмеялся, говоря о статье New York Times о новых разведданных по взрывам.

Издание The New York Times опубликовало статью со ссылкой на американских чиновников, в которой говорится, что новые разведданные дают основание предположить причастность некой проукраинской группировки к терактам на «Северных потоках».

«У меня нет каких-либо комментариев. Я не официальное лицо. Я написал свой материал», — сказал Херш РИА Новости, комментируя публикацию NYT.

Он также выразил удивление тем фактом, что источники в статье не называются, и рассмеялся.

Как утверждается в материале, американские официальные лица заявили, что не нашли никаких доказательств причастности российских властей к диверсиям на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».