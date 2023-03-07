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NYT: чиновники США заявили о непричастности властей России к атакам на «Северные потоки»

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Американские официальные лица заявили, что не нашли никаких доказательств причастности российских властей к диверсиям на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
NYT: чиновники США заявили о непричастности властей России к атакам на «Северные потоки»
  • globallookpress.com
  • © The Swedish Coast Guard/XinHua

Об этом пишет газета The New York Times.

В статье говорится, что изначально некоторые американские и европейские чиновники считали, что к взрывам на трубопроводах якобы может быть причастна Москва.

При этом отмечается, что мотивация таких действий была бы не ясна, поскольку «Северные потоки» являются важными для России.

«Официальные лица США заявляют, что не нашли никаких доказательств причастности российского правительства к атаке», — отмечает автор.

Также в статье говорится, что разведка США допускает причастность проукраинской группировки к подрыву «Северных потоков».

В расследовании американского журналиста Сеймура Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: водолазы действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Непосредственный подрыв, написал журналист, в сентябре 2022 года осуществили ВМС Норвегии.

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