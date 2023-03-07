Самолёты ВВС Италии столкнулись во время учений

Два пилота погибли в результате столкновения двух учебных самолётов ВВС Италии.

Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Отмечается, что происшествие произошло во время отработки совместных манёвров в районе города Гуидония-Монтечельо в 20 км на северо-восток от Рима.

Один из самолётов упал на автомобиль в жилой застройке, в то время как второй самолёт разбился в поле, уточняет издание.

6 марта на Кубе совершил аварийную посадку самолёт Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines, у него отказал двигатель после взлёта в гаванском аэропорту.

Борт должен был выполнить рейс в Майами.