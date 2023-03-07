Узнать больше

Самолёты ВВС Италии столкнулись во время учений

Короткая ссылка
Два пилота погибли в результате столкновения двух учебных самолётов ВВС Италии.
Самолёты ВВС Италии столкнулись во время учений
  • AFP
  • © MASSIMO PERCOSSI / ANSA

Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Отмечается, что происшествие произошло во время отработки совместных манёвров в районе города Гуидония-Монтечельо в 20 км на северо-восток от Рима.

Один из самолётов упал на автомобиль в жилой застройке, в то время как второй самолёт разбился в поле, уточняет издание.

6 марта на Кубе совершил аварийную посадку самолёт Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines, у него отказал двигатель после взлёта в гаванском аэропорту.

Борт должен был выполнить рейс в Майами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить