На Кубе из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку Boeing 737
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Об этом сообщила Кубинская авиационная корпорация SA (CACSA).
«В международном аэропорту имени Хосе Марти самолёт Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines (SWA 3923), направлявшийся в Форт-Лодердейл, во время взлёта обнаружил отказ одного из двигателей. В соответствии с установленной процедурой его посадка была разрешена в аэропорту Гаваны», — цитирует компанию РИА Новости.
Пассажиров эвакуировали, их состояние удовлетворительное, причины инцидента выясняются.