На Кубе из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку Boeing 737

На Кубе совершил аварийную посадку самолёт Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines, у него отказал двигатель после взлёта в гаванском аэропорту. Борт должен был выполнить рейс в Майами.

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