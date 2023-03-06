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На Кубе из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку Boeing 737

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На Кубе совершил аварийную посадку самолёт Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines, у него отказал двигатель после взлёта в гаванском аэропорту. Борт должен был выполнить рейс в Майами.
На Кубе из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку Boeing 737
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила Кубинская авиационная корпорация SA (CACSA).

«В международном аэропорту имени Хосе Марти самолёт Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines (SWA 3923), направлявшийся в Форт-Лодердейл, во время взлёта обнаружил отказ одного из двигателей. В соответствии с установленной процедурой его посадка была разрешена в аэропорту Гаваны», — цитирует компанию РИА Новости.

Пассажиров эвакуировали, их состояние удовлетворительное, причины инцидента выясняются.

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