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МИД: Россия призывает международных доноров не сокращать помощь наименее развитым странам

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин призвал международных доноров не сокращать объёмы помощи наименее развитым странам.
МИД: Россия призывает международных доноров не сокращать помощь наименее развитым странам
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, официальная помощь наименее развитым странам не только не поспевает за их растущими потребностями, а, напротив, сокращается.

«Призываем международных доноров не снижать её объёмы и продолжать поддержку стран-получателей в этот непростой период», — сказал Вершинин.

Он подчеркнул, что тяжёлое положение этих государств связано с последствиями многолетней колониальной эксплуатации, сырьевой зависимостью и невыгодным экономическим положением.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что семь из десяти смертей в результате природных катастроф приходятся на бедные страны.

Он также призвал развитые государства выделить часть валового национального дохода для развития наименее развитых стран.

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