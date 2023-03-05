Гутерреш: семь из десяти смертей в результате природных катастроф приходятся на бедные страны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что семь из десяти смертей в результате природных катастроф приходятся на бедные страны.

Об этом он сказал, выступая в Дохе на Пятой Конференции ООН по наименее развитым странам.

По его словам, наименее развитые государства нуждаются в особенной поддержке на фоне климатических изменений.

«Они производят менее 4% глобальных выбросов парниковых газов, и особенно трагично, что почти семь из десяти смертей в результате климатических катастроф происходят именно в этих странах», — цитирует его ТАСС.

В этой связи Гутерреш призвал развитые страны увеличить поддержку развивающимся странам, чтобы способствовать их адаптации к климатическим изменениям и переходу на возобновляемые источники энергии.

Ранее Гутерреш призвал развитые государства выделить часть валового национального дохода для развития наименее развитых стран.