Гутерреш: семь из десяти смертей в результате природных катастроф приходятся на бедные страны
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Об этом он сказал, выступая в Дохе на Пятой Конференции ООН по наименее развитым странам.
По его словам, наименее развитые государства нуждаются в особенной поддержке на фоне климатических изменений.
«Они производят менее 4% глобальных выбросов парниковых газов, и особенно трагично, что почти семь из десяти смертей в результате климатических катастроф происходят именно в этих странах», — цитирует его ТАСС.
В этой связи Гутерреш призвал развитые страны увеличить поддержку развивающимся странам, чтобы способствовать их адаптации к климатическим изменениям и переходу на возобновляемые источники энергии.
Ранее Гутерреш призвал развитые государства выделить часть валового национального дохода для развития наименее развитых стран.