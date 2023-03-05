Генсек ООН призвал развитые государства поделиться частью национального дохода с другими странами
- AP
Об этом он сказал, выступая на открытии конференции по вопросу развития наименее развитых стран в Катаре.
«Также настало время, чтобы развитые страны выполнили своё обязательство по предоставлению наименее развитым странам 0,15—0,20% их валового национального дохода на официальную помощь в целях развития», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, наименее развитые страны оказались в затруднительном положении из-за «кризиса, неопределённости, климатического хаоса и глубокой глобальной несправедливости».
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