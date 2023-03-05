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Генсек ООН призвал развитые государства поделиться частью национального дохода с другими странами

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал развитые государства выделить часть валового национального дохода для развития наименее развитых стран.
Генсек ООН призвал развитые государства поделиться частью национального дохода с другими странами
  • AP

Об этом он сказал, выступая на открытии конференции по вопросу развития наименее развитых стран в Катаре.

«Также настало время, чтобы развитые страны выполнили своё обязательство по предоставлению наименее развитым странам 0,15—0,20% их валового национального дохода на официальную помощь в целях развития», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, наименее развитые страны оказались в затруднительном положении из-за «кризиса, неопределённости, климатического хаоса и глубокой глобальной несправедливости».

Ранее Гутерреш заявил, что число убитых работников СМИ во всём мире в 2022 году увеличилось на 50%.

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