Генсек ООН призвал развитые государства поделиться частью национального дохода с другими странами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал развитые государства выделить часть валового национального дохода для развития наименее развитых стран.

Об этом он сказал, выступая на открытии конференции по вопросу развития наименее развитых стран в Катаре.

«Также настало время, чтобы развитые страны выполнили своё обязательство по предоставлению наименее развитым странам 0,15—0,20% их валового национального дохода на официальную помощь в целях развития», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, наименее развитые страны оказались в затруднительном положении из-за «кризиса, неопределённости, климатического хаоса и глубокой глобальной несправедливости».

Ранее Гутерреш заявил, что число убитых работников СМИ во всём мире в 2022 году увеличилось на 50%.