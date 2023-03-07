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Россия впервые за более чем 20 лет не участвует в Хьюстонской конференции CERAWeek

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Представители генконсульства России впервые за более чем 20 лет не приняли участие в международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.
Россия впервые за более чем 20 лет не участвует в Хьюстонской конференции CERAWeek
  • AFP

Об этом РИА Новости рассказал генконсул в этом городе Александр Захаров.

«Увы, мы не участвуем в текущем году — впервые за больше чем 20 лет. Причина — регистрация на конференцию была отменена буквально в последний момент. Более того, ясно дали понять, что присутствие российских делегатов на форуме нежелательно», — отметил он.

По его словам, это первый случай, когда представители России не были официально приглашены на данное мероприятие.

В начале марта представительница от делегации России Ирина Тяжлова заявила, что Соединённые Штаты отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов, которые планировали принять участие в сессии по информационным технологиям в ООН.

Дипломат добавила, что подобные решения Вашингтона являются грубым нарушением обязательств по обеспечению работы учреждений всемирной организации.

В октябре Соединённые Штаты не выдали визы российской делегации для участия в конференции МАГАТЭ.

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