РИА Новости: Россия и КНР отказались выступать на заседании СБ ООН по сирийскому химдосье

Россия и Китай отказались от выступления на заседании СБ ООН по сирийскому химическому досье, сообщает РИА Новости.

«Они не видят ценности в этой дискуссии», — заявил источник агентства в Совбезе.

6 декабря 2022 года первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что техсекретариат Организации по запрещению химического оружия не желает отказываться от ангажированной антисирийской линии, которую он проводит.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что в Москве серьёзно обеспокоены попытками США и их союзников переформатировать ОЗХО «под себя».