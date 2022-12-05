Лавров: попытки США и их союзников переделать ОЗХО «под себя» вызывают беспокойство

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в России серьёзно обеспокоены попытками Соединённых Штатов и их союзников переформатировать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) «под себя».

Об этом он сказал в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

«Серьёзную обеспокоенность вызывают предпринимаемые евро-атлантическими союзниками во главе с США попытки переформатирования «под себя» Организации по запрещению химического оружия», — указал Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что в данный момент организацию, которая когда-то была весьма авторитетной, западные страны превратили в инструмент, с помощью которого реализовывают свои геополитические интересы, в том числе в странах Ближнего Востока.

В частности, отметил Лавров, речь идёт о сирийском «химическом досье», которое придумали страны Запада.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил уверенность, что генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас «панически боится выступать» перед Советом Безопасности ООН.

В мае российский постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что секретариат ОЗХО не обращает внимания на приводимые Россией факты использования Украиной химического оружия.