Полянский: гендиректор ОЗХО Ариас «панически боится» выступать перед СБ ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил уверенность, что генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас «панически боится выступать» перед Советом Безопасности ООН.

Об этом, как пишет ТАСС, Полянский заявил на заседании СБ ООН по теме сирийского химдосье.

Полянский обратил внимание на бесполезность созыва собрания, поскольку доклад Ариаса отличается от предыдущего его выступления «ровно двумя предложениями».

По словам дипломата, гендиректор ОЗХО отказался проводить брифинг в СБ ООН.

«Стало уже очевидно, что он панически боится публично держать ответ за вопиющие нарушения в работе возглавляемого им технического секретариата ОЗХО», — заключил Полянский.

В мае российский постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что секретариат ОЗХО не обращает внимания на приводимые Россией факты использования Украиной химического оружия.