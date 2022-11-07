Узнать больше

Полянский: гендиректор ОЗХО Ариас «панически боится» выступать перед СБ ООН

Короткая ссылка
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил уверенность, что генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас «панически боится выступать» перед Советом Безопасности ООН.
Полянский: гендиректор ОЗХО Ариас «панически боится» выступать перед СБ ООН
  • AP
  • © Peter Dejong

Об этом, как пишет ТАСС, Полянский заявил на заседании СБ ООН по теме сирийского химдосье.

Полянский обратил внимание на бесполезность созыва собрания, поскольку доклад Ариаса отличается от предыдущего его выступления «ровно двумя предложениями».

По словам дипломата, гендиректор ОЗХО отказался проводить брифинг в СБ ООН.

«Стало уже очевидно, что он панически боится публично держать ответ за вопиющие нарушения в работе возглавляемого им технического секретариата ОЗХО», — заключил Полянский.

В мае российский постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что секретариат ОЗХО не обращает внимания на приводимые Россией факты использования Украиной химического оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить