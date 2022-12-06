Полянский: секретариат ОЗХО не хочет отказываться от ангажированной антисирийской линии

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что техсекретариат Организации по запрещению химического оружия не желает отказываться от ангажированной антисирийской линии, которую он проводит.

«В случае с сирийским «химдосье» нет никакого развития ситуации «на земле», причём вовсе не из-за действий Дамаска, как сегодня будут пытаться доказать наши западные коллеги, а по причине упорного нежелания Техсекретариата ОЗХО выправлять свою ангажированную антисирийскую линию», — цитирует его РИА Новости.

Полянский подчеркнул, что «попустительство руководства ОЗХО» в ответ на попытки западных стран сделать организацию инструментом собственной политики ведёт к деградации этой некогда авторитетной организации и наносит её авторитету «непоправимый ущерб».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что в Москве серьёзно обеспокоены попытками США и их союзников переформатировать ОЗХО «под себя».

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Соединённые Штаты затягивают процесс ликвидации своего арсенала химического оружия.