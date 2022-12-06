Узнать больше

Полянский: секретариат ОЗХО не хочет отказываться от ангажированной антисирийской линии

Короткая ссылка
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что техсекретариат Организации по запрещению химического оружия не желает отказываться от ангажированной антисирийской линии, которую он проводит.

«В случае с сирийским «химдосье» нет никакого развития ситуации «на земле», причём вовсе не из-за действий Дамаска, как сегодня будут пытаться доказать наши западные коллеги, а по причине упорного нежелания Техсекретариата ОЗХО выправлять свою ангажированную антисирийскую линию», — цитирует его РИА Новости.

Полянский подчеркнул, что «попустительство руководства ОЗХО» в ответ на попытки западных стран сделать организацию инструментом собственной политики ведёт к деградации этой некогда авторитетной организации и наносит её авторитету «непоправимый ущерб».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что в Москве серьёзно обеспокоены попытками США и их союзников переформатировать ОЗХО «под себя».

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Соединённые Штаты затягивают процесс ликвидации своего арсенала химического оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить