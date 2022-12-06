Полянский: секретариат ОЗХО не хочет отказываться от ангажированной антисирийской линии
«В случае с сирийским «химдосье» нет никакого развития ситуации «на земле», причём вовсе не из-за действий Дамаска, как сегодня будут пытаться доказать наши западные коллеги, а по причине упорного нежелания Техсекретариата ОЗХО выправлять свою ангажированную антисирийскую линию», — цитирует его РИА Новости.
Полянский подчеркнул, что «попустительство руководства ОЗХО» в ответ на попытки западных стран сделать организацию инструментом собственной политики ведёт к деградации этой некогда авторитетной организации и наносит её авторитету «непоправимый ущерб».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что в Москве серьёзно обеспокоены попытками США и их союзников переформатировать ОЗХО «под себя».
Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Соединённые Штаты затягивают процесс ликвидации своего арсенала химического оружия.