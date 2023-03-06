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Ветеран ВС США Дрейвен: Запад не остановится после завершения конфликта на Украине

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Ветеран Вооружённых сил США Ноктис Дрейвен выразил уверенность, что западные страны не остановятся после окончания украинского конфликта.

Дрейвен отметил, что конфликт между Россией и Украиной — это только начало, поскольку страны Запада не зря вкладывали огромные суммы в финансирование Киева.

«Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами», — написал он в Twitter.

Ранее член Национального совета Швейцарии Роджер Кёппель отметил, что США и НАТО стремятся ослабить Россию, используя при этом Украину.

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