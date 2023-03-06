Ветеран ВС США Дрейвен: Запад не остановится после завершения конфликта на Украине

Ветеран Вооружённых сил США Ноктис Дрейвен выразил уверенность, что западные страны не остановятся после окончания украинского конфликта.

Дрейвен отметил, что конфликт между Россией и Украиной — это только начало, поскольку страны Запада не зря вкладывали огромные суммы в финансирование Киева.

«Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами», — написал он в Twitter.

Ранее член Национального совета Швейцарии Роджер Кёппель отметил, что США и НАТО стремятся ослабить Россию, используя при этом Украину.