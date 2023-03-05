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Член Нацсовета Швейцарии Кёппель: США стремятся ослабить Россию с помощью Украины

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Соединённые Штаты и Североатлантический альянс стремятся ослабить Россию, используя при этом Украину. Такое мнение выразил член Национального совета Швейцарии Роджер Кёппель.
Член Нацсовета Швейцарии Кёппель: США стремятся ослабить Россию с помощью Украины
  • Gettyimages.ru

«В интересах США поддержать Украину в военном отношении, приблизить её к НАТО и таким образом ослабить или оказать давление на Россию», — приводит слова политика издание Myśl Polska.

По словам Кёппеля, подобной тактики ослабления России Вашингтон придерживается ещё со времён холодной войны.

Он добавил, что окончание конфликта не отвечает интересам США, поскольку американские власти зарабатывают на украинском кризисе.

В частности, США поставляют Украине оружие, а также продают его Европе вместе с энергоресурсами, заключил Кёппель.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в вопросе расходов на содержание киевского режима США несут гораздо меньшие издержки, чем европейские страны.

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