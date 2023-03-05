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Володин: США заставляют Европу финансировать киевский режим в ущерб её интересам

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в вопросе расходов на содержание киевского режима Соединённые Штаты несут гораздо меньшие издержки, чем европейские страны.
Володин: США заставляют Европу финансировать киевский режим в ущерб её интересам
  • РИА Новости

Об этом Володин написал в Telegram.

«США заставляют государства Европы финансировать киевский режим ценой благополучия собственных граждан», — подчеркнул политик.

Володин назвал принципом американской политики использование других государств для достижения своих целей.

Так, Володин привёл данные, согласно которым в вопросе расходов на содержание Украины Вашингтон находится на 12-м месте, что равняется 0,37% от доли ВВП страны.

Это в 5,7 раза меньше, чем у Польши, заключил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Европа лишилась независимости и военной мощи из-за украинского конфликта и стремления США извлечь из него выгоду.

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