Володин: США заставляют Европу финансировать киевский режим в ущерб её интересам
- РИА Новости
Об этом Володин написал в Telegram.
«США заставляют государства Европы финансировать киевский режим ценой благополучия собственных граждан», — подчеркнул политик.
Володин назвал принципом американской политики использование других государств для достижения своих целей.
Так, Володин привёл данные, согласно которым в вопросе расходов на содержание Украины Вашингтон находится на 12-м месте, что равняется 0,37% от доли ВВП страны.
Это в 5,7 раза меньше, чем у Польши, заключил он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Европа лишилась независимости и военной мощи из-за украинского конфликта и стремления США извлечь из него выгоду.