Глава МАГАТЭ не считает, что переговоры по ЗАЭС зашли в тупик
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Об этом он сказал в интервью CNN.
«Я не вижу, что эти переговоры зашли в тупик или уже мертвы... Конечно, мы можем прийти к соглашению, и я уверен, что мы сможем это сделать», — передаёт слова Гросси РИА Новости.
Он отметил, что ситуация вокруг ЗАЭС остаётся серьёзной, поэтому его долг — продолжать свою работу.
Ранее Гросси заявил, что должен вести переговоры с Россией по ситуации вокруг Запорожской АЭС и он это делает.
По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, киевский режим продолжает саботировать создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, так как вынашивает планы по захвату объекта.