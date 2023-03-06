Глава МАГАТЭ не считает, что переговоры по ЗАЭС зашли в тупик

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не считает, что переговоры по ЗАЭС зашли в тупик.

Об этом он сказал в интервью CNN.

«Я не вижу, что эти переговоры зашли в тупик или уже мертвы... Конечно, мы можем прийти к соглашению, и я уверен, что мы сможем это сделать», — передаёт слова Гросси РИА Новости.

Он отметил, что ситуация вокруг ЗАЭС остаётся серьёзной, поэтому его долг — продолжать свою работу.

Ранее Гросси заявил, что должен вести переговоры с Россией по ситуации вокруг Запорожской АЭС и он это делает.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, киевский режим продолжает саботировать создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, так как вынашивает планы по захвату объекта.