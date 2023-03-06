Захарова прокомментировала молчание Запада в отношении покушения на Малофеева

Молчание Запада в связи с покушением на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева будет свидетельствовать о негласной поддержке таких преступлений, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Молчание западных режимов — обычно гиперактивных по любому поводу притеснения журналистов — в связи с покушением на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева будет означать их негласную вовлечённость в поддержку подобных преступлений», — заявила она.

Кроме того, по словам дипломата, замалчивание этой темы со стороны западных структур также свидетельствует об идеологическом кураторстве экстремистских действий Киева.

6 марта Федеральная служба безопасности России заявила, что предотвратила покушение украинских спецслужб на Константина Малофеева.

Организатором покушения является действующий под контролем СБУ основатель так называемого Русского добровольческого корпуса Денис Капустин, который участвовал в нападении на жителей Брянской области.

ФСБ России показала видео, на котором видно, как неизвестный закладывает взрывное устройство под машину главы группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.