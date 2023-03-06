ФСБ показала видео с моментом закладки взрывчатки под машину Малофеева

ФСБ России показала видео, на котором видно, как неизвестный закладывает взрывное устройство под машину главы группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.

На видео неизвестный подходит к автомобилю предпринимателя, предположительно, закладывает взрывное устройство и уходит.

Также в ролике показано разминирование автомобиля.

6 марта Федеральная служба безопасности России заявила, что предотвратила покушение украинских спецслужб на Константина Малофеева.

Организатором покушения является действующий под контролем СБУ основатель так называемого Русского добровольческого корпуса Денис Капустин, который участвовал в нападении на жителей Брянской области.

Теракт планировалось устроить с помощью подрыва бомбы под автомобилем Малофеева.