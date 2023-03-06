В Нидерландах возбудили 45 уголовных дел по подозрению в нарушении антироссийских санкций
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По данным RTL Nieuws, к концу 2022 года на рассмотрении в прокуратуре было 27 дел, однако к настоящему моменту их число выросло до 45.
Уточняется, что 29 из них связано с нарушениями антироссийских санкций и экспорта продукции.
Помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод ранее сообщил об аресте двух американцев по подозрению в передаче авиационных технологий в Россию.
До этого Минюст США обвинил россиян в поставках России военных технологий в обход санкций.