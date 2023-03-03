Reuters: двух американцев арестовали за якобы передачу авиационных технологий в Россию

Помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод сообщил об аресте двух американцев по подозрению в передаче авиационных технологий в Россию.

Об этом сообщает Reuters. «В Канзас-Сити были арестованы два гражданина США по подозрению в передаче американских авиационных технологий России», — говорится в сообщении. Дополнительных подробностей Аксельрод не предоставил. Отмечается, что над делом Министерство торговли работает совместно с прокурорами ФБР и Министерства юстиции. Ранее Минюст США обвинил россиян в поставках России военных технологий в обход санкций.