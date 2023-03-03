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Reuters: двух американцев арестовали за якобы передачу авиационных технологий в Россию

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Помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод сообщил об аресте двух американцев по подозрению в передаче авиационных технологий в Россию.

Об этом сообщает Reuters.

«В Канзас-Сити были арестованы два гражданина США по подозрению в передаче американских авиационных технологий России», — говорится в сообщении.

Дополнительных подробностей Аксельрод не предоставил.

Отмечается, что над делом Министерство торговли работает совместно с прокурорами ФБР и Министерства юстиции.

Ранее Минюст США обвинил россиян в поставках России военных технологий в обход санкций.

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