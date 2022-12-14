«Очередная провокация»: Минюст США обвинил россиян в поставках РФ военных технологий в обход санкций

Минюст США опубликовал релиз с обвинениями в адрес пятерых российских граждан в незаконной передаче товаров военного и двойного назначения в обход санкций. Арестованы три человека, одного из них — Вадима Конощенка — американская сторона считает «офицером ФСБ» и требует экстрадировать его из Эстонии, где мужчина находился на момент задержания. По данным Минюста США, компоненты, которые обвиняемые якобы передавали в Россию, могут использоваться «при разработке ядерного и гиперзвукового оружия».

Американские власти обвинили пятерых россиян в «поставках товаров российскому оборонному комплексу и спецслужбам в обход санкций». 13 декабря Минюст США обнародовал релиз, согласно которому обвиняемые якобы «незаконно получали от американских компаний технологии военного и двойного назначения и передавали их России».

По данным американского ведомства, некоторые из компонентов, незаконно экспортированных подозреваемыми в РФ, «могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия».

По делу проходят Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова и Вадим Конощенок, а также проживающие в США Алексей Брайман и Вадим Ермоленко. Всего их обвиняют по 16 пунктам. По последним данным, под стражей сейчас находятся три человека.

В американском Минюсте предполагают, что один из задержанных в Эстонии — 48-летний петербуржец Вадим Конощенок — «работает в ФСБ».

По версии ведомства, Конощенок якобы незаконно отправлял американские товары, в том числе подлежащие экспортному контролю боеприпасы и технику двойного назначения, из Эстонии в Россию. 6 декабря власти Эстонии арестовали россиянина по запросу США, его планируют экстрадировать.

RT запросил у консульства Эстонии информацию об аресте Вадима Конощенка, однако дипломаты не дали оперативного ответа.

«Серния» и «Сертал»

В релизе Министерства юстиции США об уголовном деле в отношении российских граждан указано, что подозреваемые якобы были связаны с московскими компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал», которые подпали под санкции США ещё 31 марта из-за военной операции РФ на Украине. Тогда же под ограничения подпали предприниматели Евгений Гринин и Сергей Ершов.

В беседе с RT генеральный директор «Серния Инжиниринг» Сергей Ершов назвал релиз Минюста с обвинениями в адрес российских граждан «очередными санкционными выдумками Соединённых Штатов». По словам предпринимателя, ни он сам, ни его компания не имеют никакого отношения к лицам, упомянутым в обвинительном заключении.

«Вадим Конощенок. Первый раз о нём слышу. Гринина знаю и [Светлану] Скворцову — и то только потому, что она работает у Гринина. Евгения Гринина я знаю только как человека, но не знаю о роде его деятельности. И к «Сернии» он, в свою очередь, отношения не имеет. Наша компания притянута за уши каким-то образом», — подчеркнул собеседник RT.

Сергей Ершов объяснил, что «Серния Инжиниринг» работает в том числе по государственным заказам — «как и многие другие фирмы». Предприниматель предположил, что последние обвинения в адрес его компании могут быть связаны как раз с этим. При этом никаких писем или уведомлений о выдвинутых обвинениях они не получали.

Сейчас «Серния Инжиниринг» продолжает заниматься импортом, хотя зарубежные санкции не лучшим образом сказались на предпринимательской деятельности, утверждает Ершов.

«То, что сейчас происходит, повлияло на весь импорт — независимо от того, что поставляется. У всех есть проблемы, связанные с санкциями американцев или ЕС. Правительство же не просто так приняло решение о параллельном импорте. Будем говорить так: те объёмы, которые были раньше, существенно выше, чем сейчас», — подытожил гендиректор «Серния Инжиниринг».

Агрессия со стороны США

Депутат Госдумы Мария Бутина назвала обвинения, выдвинутые Минюстом США в адрес пятерых граждан РФ, «агрессией со стороны США». По её мнению, очередное уголовное дело может быть связано с недовольством американского общества по поводу обмена заключёнными, проведённого 9 декабря, когда американцы обменяли россиянина Виктора Бута на свою баскетболистку Бриттни Грайнер.

«Они не смогли обыграть в своём медийном пространстве, и пошёл обратный эффект: американцы стали требовать равенства между чёрной женщиной и белым мужчиной и возмущаться, почему Байден выбрал чернокожую баскетболистку Грайнер», — отмечает Бутина.

Депутат предполагает, что судебный процесс по делу в отношении пятерых россиян будет долгим и сложным. По её мнению, сейчас необходимо добиваться невозможности экстрадиции россиянина Вадима Конощенка из Эстонии в Соединённые Штаты.

«Шансы на отказ от экстрадиции в США очень низкие, поскольку Эстония — страна НАТО. Это союзник Соединённых Штатов, и совершенно очевидно, что они пойдут до конца», — констатировала Мария Бутина.

В свою очередь, новость об очередных обвинениях и арестах россиян в США прокомментировал лётчик Константин Ярошенко, который в 2010 году был захвачен американскими спецслужбами в Либерии и провёл 12 лет в тюрьме из-за бездоказательных обвинений в контрабанде наркотиков.

«США продолжают проводить репрессии и гонения... пытаются осуждать по вымышленным обвинениям. Зная, какая система «правосудия» в США, могу на 99,9% быть уверен, что это очередная провокация против российских граждан.

Они будут пытаться их преследовать, незаконно осудить на огромные сроки, чтобы в дальнейшем проводить какие-то действия в отношении РФ. Это выраженное продолжение линии Госдепа и властей США», — убеждён Ярошенко.