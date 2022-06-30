«Его экстренно вывезли спецрейсом»: жена Дмитрия Украинского рассказала, как мужа секретно экстрадировали в США

Жена россиянина Дмитрия Украинского, обвиняемого американскими властями в хищении $30 млн, считает, что экстрадиция супруга из Таиланда в США была незаконной. По её словам, тайские власти не должны были выдавать мужа американцам: имелись два противоречащих друг другу судебных решения, согласно которым он одновременно подлежал экстрадиции как в США, так и в Россию. При этом, как отмечает женщина, сама процедура выдачи россиянина проходила в обстановке строжайшей секретности и российских консулов не уведомили об этом. В США украинскому грозит 60 лет тюрьмы.

Дмитрий Украинский был задержан летом 2016 года в Паттайе по запросу ФБР.

По версии американских спецслужб, он вместе с сообщниками занимался разработкой и сбытом программного обеспечения для хищения средств с банковских счетов третьих лиц. В итоге от его действий якобы пострадали не менее 50 человек, граждан США, а нанесённый ущерб оценивался в $30 млн. Сам Украинский вину отрицал. Россиянин уверял, что крупные денежные переводы из США были гонорарами за посредничество при сделках с недвижимостью.

В свою очередь, сразу после ареста Украинского к тайским властям с запросом об экстрадиции обратилась Генпрокуратура РФ. По данным российских силовиков, мужчина с апреля по май 2013 года в составе группы «путём обмана и злоупотребления доверием» похитил более 7,5 млн рублей у нескольких граждан РФ.

В 2017 году суд одобрил его экстрадицию в Россию, а в 2019-м власти Таиланда разрешили выдачу россиянина в США. Несмотря на эти два взаимоисключающих решения, 16 июня 2022 года Украинский был экстрадирован в США. Известно, что сейчас мужчина находится в тюрьме Бруклина. О том, как всё происходило, RT поговорил с супругой россиянина Мариной.

— Как ваш супруг оказался в Таиланде?

— В Таиланд он приехал за мной, мне предложили там работу. Дима приехал и остался. Работал в сфере туризма. Занимался тем, что организовывал морские рыбалки, подводную охоту, другой туристический досуг. Потом мы открыли уже свою компанию.

— Это был ваш семейный бизнес?

— Да. Когда у нас обвалился курс рубля, он начал помогать людям искать квартиры — занялся недвижимостью. Это оказалось более прибыльным делом. На одну из сделок на приобретение дома ему пришёл запрос из Штатов, были переведены деньги на покупку дома на Пхукете. Как потом выяснилось, эти деньги были украдены с карт граждан США. Он, конечно, об этом не знал.

© Фото из личного архива

— А деньги от кого пришли?

— Какой-то человек из США хотел купить дом на Пхукете. Прислал паспорт для сделки, потом оказалось, что этот паспорт был фальшивым. Это выяснилось уже позже, когда у него арестовали счета компании. После ареста счетов он собирался судиться, чтобы эти счета разблокировали.

Стоит отметить, что после ареста счетов Дима ездил в Россию, а потом вернулся в Таиланд. Вернулся где-то в мае или июне, а в июле ему позвонили и предложили встретиться по вопросу снятия ареста со счетов. Он пошёл, а домой пришёл уже с кучей людей из ФБР и тайской полицией. Они показали ордер, начали сгребать технику по квартире, а потом его увезли. Об аресте российское консульство никто не уведомил.

— Что требовали от него полицейские?

В отделении полиции его сразу же попытались заставить написать согласие на экстрадицию в Штаты. Подсовывали для подписи ещё какие-то бумаги. Но он не стал ничего подписывать.

Только на следующий день мне удалось сообщить в консульство о том, что случилось. Они тоже подняли шумиху, подключились к этому делу. Выяснилось, что американцы так и не прислали подтверждения своего запроса на экстрадицию и не представили никаких доказательств причастности мужа к совершению преступлений. Поэтому в октябре 2016 года его должны были отпустить.

Но как только он вышел из тюрьмы, его тут же арестовали по тайскому делу, основанному на тех же абсолютно обвинениях, которые были в письме запроса от США. Хотя вначале тайского дела не было вообще.

Потом у нас начались суды. Дима не признавал себя виновным. Под конец, когда мы уже до апелляций дошли, решили, что нужно хоть в чём-то признать себя виновным, чтобы набрать сертификаты на досрочное освобождение. У тайцев такие правила, что, пока дело не закрыто, невозможно на УДО подавать. Диме дали десять лет. По УДО заключение у него заканчивалось в октябре 2021 года. И с этого момента тайцы каждый раз продлевали срок заключения на 90 дней, поскольку не могли принять решение, куда его отдавать — в Россию или Штаты. Это вообще был первый прецедент в истории Таиланда, у них никогда такого не было.

— Как часто вам удавалось с ним разговаривать, поддерживать связь?

— Первые годы общаться фактически не удавалось, были только письма — и всё. Потом началась пандемия, свидания отменили, вместо них можно стало делать онлайн-звонки. Так появилась возможность хотя бы раз в месяц 20 минут поговорить.

— В каких условиях содержался Дмитрий?

— Да какие там условия? Они же там жили по 30 человек в камере. Спали на бетонном полу, никаких матрасов, подушек и одеял нет. Свет в камере практически не выключался, телевизор работал круглосуточно. Подъём в пять утра...

— А как так получилось, что его экстрадировали в итоге в Штаты?

— Ничто этого не предвещало. Я была на связи с консульством, они говорили, что делают всё возможное, чтобы его забрать в Россию. Потом муж сообщил, что ему показали какой-то «запрос на подготовку осуждённого к экстрадиции» и стали снимать отпечатки пальцев, фотографировать, брать анализы.

Наше консульство не было в курсе. Их об этом никто не уведомлял — ни тайская сторона, ни американская. А 8 июня бывший адвокат мужа приехал в тюрьму и увидел, как его сажают в машину для экстрадиции и увозят. Мы разыскивали его несколько дней. Подключили к поискам и консульство в Штатах, потому что было непонятно, вывезли Диму из Таиланда или нет.

Через несколько дней мне удалось по своим каналам узнать, что он находится все ещё в Таиланде, на карантине, и карантин должен был длиться с 8 по 18 июня. После чего, по правилам, его должны были отвезти в депортационную тюрьму для подготовки документов и всего остального. Но 16 июня, не дождавшись окончания карантина, его экстренно вывезли спецрейсом. И об этом никто не сообщал. Все молчали, пока мне не написал бесплатный адвокат, которого ему предоставил суд. Вот она мне написала, что он находится в Бруклине.

— Новостей с тех пор никаких нет?

— Пока нет. Насколько я поняла, у него был предварительный суд, где ему зачитали обвинения: похищение средств, сговор в группе лиц, мошенничество. Через два месяца будет следующий суд. Поэтому мы ищем адвоката. По совокупности обвинений Диме грозит больше 60 лет тюрьмы.