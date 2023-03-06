В Анкаре заявили, что Россия может помочь нормализации отношений Сирии и Турции

Россия может способствовать сближению Турции и Сирии, будучи постоянным членом Совбеза ООН и другом для Анкары и Дамаска, заявил член турецкого Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

«Я считаю, что не Россия и Иран, а сама Россия могла бы помочь дальнейшему развитию турецко-сирийских отношений... Россия, как страна Совбеза ООН и близкий друг как Турции, так и Сирии, может помочь в развитии этих отношений», — сказал он РИА Новости.

По мнению чиновника, даже если процесс будет небыстрым, это уже прогресс в сравнении с ситуацией полгода назад, когда о сближении Дамаска и Анкары не было и речи.

«Есть три важных вопроса, которые будут обсуждаться и уже обсуждаются. Самый важный вопрос для Турции — это террористическая деятельность... Второй по важности вопрос — сирийские беженцы в Турции. Их уже более 3,5 млн», — добавил Эрхан.

Ещё одним важным вопросом он назвал территориальную целостность Сирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу ранее обсудили вопрос о нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

Как заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов, Россия рассчитывает, что проведения широкомасштабной военной турецкой операции на севере Сирии удастся избежать.

Богданов также выразил надежду на появление дополнительных возможностей для обеспечения комплексного урегулирования в Сирии.