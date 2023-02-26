МИД: Россия надеется, что широкомасштабной операции Турции на севере Сирии удастся избежать

Россия рассчитывает, что проведения широкомасштабной военной турецкой операции на севере Сирии удастся избежать.

Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Полагаем, что в случае успеха наших общих усилий удастся... избежать проведения широкомасштабной турецкой военной операции на севере Сирии», — заявил он.

Богданов также выразил надежду на появление дополнительных возможностей для обеспечения комплексного урегулирования в Сирии.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Тегеран присоединится к трёхсторонним переговорам Сирии, Турции и России.

Также российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопрос нормализации отношений Сирии и Турции.