МИД: Россия надеется, что широкомасштабной операции Турции на севере Сирии удастся избежать
- РИА Новости
Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.
«Полагаем, что в случае успеха наших общих усилий удастся... избежать проведения широкомасштабной турецкой военной операции на севере Сирии», — заявил он.
Богданов также выразил надежду на появление дополнительных возможностей для обеспечения комплексного урегулирования в Сирии.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Тегеран присоединится к трёхсторонним переговорам Сирии, Турции и России.
Также российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопрос нормализации отношений Сирии и Турции.