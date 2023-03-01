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МИД России: Лавров и Чавушоглу обсудили тему нормализации отношений Анкары и Дамаска

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили вопрос о нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.
МИД России: Лавров и Чавушоглу обсудили тему нормализации отношений Анкары и Дамаска
  • РИА Новости

«Отдельное внимание уделено работе заинтересованных стран региона над нормализацией турецко-сирийских связей — одновременно с наращиванием совместных усилий по устранению террористической угрозы в САР»,  — сказано в заявлении на сайте российского МИД.

16 января российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили вопрос нормализации отношений Сирии и Турции.

Стороны отметили практическую значимость совместной работы России, Турции и Ирана в рамках астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Как заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов, Россия рассчитывает, что проведения широкомасштабной военной турецкой операции на севере Сирии удастся избежать.

Богданов также выразил надежду на появление дополнительных возможностей для обеспечения комплексного урегулирования в Сирии.

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